- Le concept Marie Blachère

Marie Blachère, enseigne de Boulangerie artisanale avec plus de 700 magasins, propose à ses clients des produits frais et de qualité grâce à nos équipes professionnelles et engagées.

Rejoins l'aventure et nos équipes Marie Blachère !

- Tes attentes

Tu as envie de rejoindre un grand groupe, tout en travaillant au sein d'une équipe à taille humaine.

Tu souhaites développer tes compétences et évoluer régulièrement.

Nous te proposons un véritable parcours d'intégration au sein de notre magasin pour grandir et réussir ta mission grâce à une enseigne en pleine expansion qui offre de nombreuses opportunités.

- Nos attentes

A l'issue d'un accompagnement et d'une formation pratique de 2 semaines :

Tu prépares les produits sucrés (Cuisson des viennoiseries, préparation des tartes ) et salés (préparation des pizzas, des sandwichs, salades ) pour les mettre à la vente

Dynamique, réactif et solidaire, tu fais preuve d'esprit d'équipe pour soutenir l'activité du magasin.

Enfin tu attaches une grande importance à la satisfaction client en respectant les règles de qualité, d'hygiène et de sécurité alimentaire.

-Conditions :

CDI 35h /semaine

Période d'essai de 2 mois renouvelable 1 fois (1 mois)

Salaire : Selon profil 12 mois + 1/2 13ème mois au bout de 3 ans d'ancienneté et un 13ème mois complet au bout de 5 ans

Mutuelle + CE + Participation

- Les + Marie Blachère :

Pas de coupure de journée

Offre de - 30% sur menus et produits consommés sur place

13éme mois selon conditions

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Trouve la recette d'une belle carrière, postule chez Marie Blachère

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/134CRHY