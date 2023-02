Nous recherchons un(e) esthéticien(ne) commercial(e) itinérant(e) avec un très bon niveau en allemand pour notre client, un distributeur de tous produits d'hygiène, cosmétiques, de parfumerie, pharmaceutiques et situé en Suisse.

Dans l'optique de développer votre chiffre d'affaires sur le secteur de la Suisse alémanique, vos missions seront :

- Effectuer des visites auprès des professionnels de la cosmétique/esthétique (type salon de beauté, esthéticien),

- Promouvoir vos marques auprès de votre portefeuille clients,

- Effectuer des soins et des démonstrations des produits,

- Négocier/Effectuer des commandes auprès de vos clients,

- Fidéliser vos clients,

- Acquérir de nouveaux clients par le biais de la prospection téléphonique et terrain,

- Assurer la gestion de votre planning en autonomie,

- Assurer la gestion administrative et le suivi des dossiers,

Pour réussir vos missions, il vous sera mis à disposition un véhicule de fonction, téléphone de fonction, ordinateur etc....



Poste à pourvoir en Suisse, en CDI, avec une rémunération attrayante et selon le profil, ainsi que plusieurs avantages.

Poste en temps plein. Cependant le temps partiel (de 60% à 100%) reste également envisageable.

Le télé travail est possible pour les missions administratives. De rares nuitées sont à prévoir.