Nous recrutons pour notre partenaire situé sur le secteur de Bartenheim, un ETANCHEUR H/F.

Le poste est à pourvoir immédiatement pour du long terme.



Au sein de votre équipe, vous assurez les travaux d'étanchéité et de pose de membranes PVC sur toit plat.

Vous assurez la réalisation des travaux selon les plans et les consignes.



Vous intervenez sur des travaux en neuf ainsi qu'en rénovation auprès d'une clientèle de particuliers et de collectivités.



Durée Hebdomadaire: 39h/semaine

Rémunération à définir selon vos expériences et compétences.