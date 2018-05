Eva Longoria : sa Baby Shower

Samedi, Eva Longoria enceinte de son premier enfant a célébré sa baby shower. Un code vestimentaire avait été imposé aux invités, venir habillés en pyjama. «Il y avait un bar et beaucoup de rosé, et ils avaient aussi pensé à une chaise de massage et un salon de beauté pour les gens qui voulaient en profiter», a raconté une source. Un jeu très original a également été organisé. Grâce à différentes photos de femmes, les convives ont dû deviner si elles étaient en train d’accoucher ou s’il s’agissait de scènes pornographiques. Eva Longoria a reçu des cadeaux, dont des jouets pour le bain, des livres, des vêtements ou des sièges auto.