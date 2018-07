Eva Longoria a mis en vente sa villa située dans le quartier Dell à Hollywood. Son prix ? Près de 4 millions d’euros ! Le bien a une superficie de 8600m2, et comporte 6 chambres à coucher et 9 salles de bain. Un spacieux salon avec deux cheminées, un balcon, une cuisine équipée de deux grands frigos et un congélateur, ainsi qu’une salle de projection cinéma. Eva Longoria s’installer avec son compagnon et leur bébé dans une autre maison.