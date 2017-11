Eve Angeli, de retour avec ….

Eve Angeli travaille sur un nouveau projet musical avec Francky Vincent. L’information a été partagée sur Facebook de “Projet de duo avec mon Francky et son collaborateur Magid. Bonne humeur et chaleur au rdv”. Eve Angeli a confirmé ce projet sur son compte Twitter, cette fois avec un selfie “Bientôt le duo infernal avec mon Francky Vincent”. Les deux artistes n’ont pas donné de plus de détails sur cette collaboration.