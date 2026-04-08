EVENEMENT MUSICAL, CONCERT EDEN SAUSHEIM
"Evènement musical à l'Eden de Sausheim ce dimanche 12 avril 2026 à 15H avec l'orchestre d'accordéons du Quatelbach. Notre particularité : proposer une vision totalement moderne de l'accordéon, loin du musette, avec un répertoire très éclectique allant de l'opéra au gospel, passant par Dire Straits, Dutronc, Gainsbourg, Richard Galliano ou encore le génrique du film "Rocky". Un véritable voyage musical, surprenant, qui casse les idées reçues sur notre instrument. Entrée libre." Je vous joins le flyer que nous avons créé pour l'occasion. Je vous serai infiniment reconnaissante de bien vouloir nous publier dans votre rubrique et qui sait ? peut-être entendre sur vos ondes un petit mot pour nous si disponibilités ? Avec tous mes remerciements pour l'interêt que vous porterez à mon mail. Très cordialement. Patricia MURAT 0670827085
Lieu
68390 SAUSHEIM ESPACE DOLLFUS ET NOACK (EDEN)
Date
du 12 avril 2026 à 15h00
au 12 avril 2026 à 17h30
Organisateur