Nous recherchons pour notre client dans le transport sur Mulhouse, un Exploitant Transport (H/F).







Vous avez pour missions :



- Gérer la planification des ressources humaines dans le respect des différentes règlementations



-Optimiser la planification quotidienne et l'adapter aux variations de l'activité



-Assurer la mise à jour des enregistrements dans l'outil de suivi de l'activité



-Informer les services support des dysfonctionnements qui pourraient intervenir



-Garantir la bonne passation des informations et des consignes



-Informer le responsable de tous dysfonctionnements récurrents, proposer des actions correctives et participer à leur mise en œuvre







CDI à pourvoir dès maintenant.



35h à 39h du lundi au vendredi.



Rémunération à négocier selon profil.

Profil recherché De formation impérative Bac+2 en Transport, vous avez une expérience d'au moins 2 ans dans le suivi d'une activité Logistique/Transport . Dynamique, impliqué, rigoureux et organisé, vous savez échanger avec divers interlocuteurs internes et externes. De surcroit, vous savez faire preuve de polyvalence.

Vous maîtrisez les outils bureautiques, vous êtes à l'aise en informatique (Pack office) et dans la maîtrise de logiciels types TMS.

Une expérience dans le management serait un plus. https://www.sofitex.fr/FR/offres-emploi-interim-cdi/detail-krix209lm4.html