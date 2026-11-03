Exposition Artisanale Soultzeren
Un avant-goût de Noël ! L’association CRÉ’ ARTYS vous donne rendez-vous à la salle polyvalente de Soultzeren pour son Exposition Artisanale. Samedi 14 novembre de 14h à 18h et dimanche 15 novembre de 10h à 18h Peinture, bijoux, céramique, sculpture, créations textiles, photos, décorations festives et bien d’autres surprises vous attendent ! Venez à la rencontre de passionnés, découvrir un bel éventail de créations et dénicher de belles idées cadeaux pour les fêtes. Convivialité et pause gourmande seront aussi au rendez-vous !
Lieu
68140 SOULTZEREN
Date
du 14 novembre 2026 à 14h00
au 15 novembre 2026 à 18h00