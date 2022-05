Bientôt une magnifique collection privée de bouteilles sérigraphiées sera exposée au Musée des eaux de vie.

Patiemment collectionnées et regroupées par Jean Dominique Tachet, presque 300 bouteilles sérigraphiées ont été remises à la collection du Musée.

Elles seront exposées au premier étage du Musée, dans l'ancien grenier à foin des écuries du Relais de Poste à partir du 8 Mai et jusqu'à fin juin.

Profitez de la Nuit des Musées pour venir les découvrir le 14 Mai, jusqu'à 23heures!

Recherchez les différents thèmes: une série sur la chasse, une série sur les animaux, le bicentenaire de la Révolution Française, les beaujolais nouveaux, les peintres, les Champagnes...

Bien sûr à l'occasion des 90 ans de Ricard une belle rétrospective de ses bouteilles, carafes et affiches!

Horaires: 9h-11h, 14h-17h, 7j/7