Exposition transfrontalière franco-allemande
Dans le cadre du GLCT et du partenariat culturel qui lie la médiathèque de Bad Krozingen à la médiathèque de Fessenheim, les deux structures vous proposeront de découvrir des artistes plasticiens français et allemand. Les œuvres de l’artiste française Cassandre Colin seront exposées chez nos confrères d’outre-Rhin et les tableaux de l’artiste allemande Stefanie Kovacic seront à découvrir à la médiathèque de Fessenheim. Entrée libre pendant les horaires d’ouverture dans les deux médiathèques. https://www.instagram.com/a.n.o.m.a.l.i.e/ https://www.instagram.com/kovacicstefanieart/
Lieu
68740 Fessenheim
Date
du 4 novembre 2025 à 16h00
au 29 novembre 2025 à 13h00