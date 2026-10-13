Exposition-vente arts et gourmandises
L'association Inspir'Art vous donne rendez-vous pour trois journées placées sous le signe de la créativité et de l'artisanat les 16, 17 et 18 octobre 2026, de 10h à 18h, à la salle de la Laub à Munster. À l’occasion de ce rendez-vous convivial, venez à la rencontre de créateurs et découvrez une sélection de réalisations originales et faites avec passion : tricot, crochet, couture, carterie, art africain, peintures sur toile, bougies, décorations, objets en bois et des gourmandises à emporter seront également proposées aux visiteurs. Une belle occasion de soutenir la création artisanale, de dénicher des idées cadeaux et de partager un moment chaleureux au cœur de Munster. Entrée libre
Lieu
68140 Munster
Date
du 16 octobre 2026 à 10h00
au 18 octobre 2026 à 18h00
Organisateur