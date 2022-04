Entre création artistique et travail du papier, découvrez les origines du livre animé et repartez avec une carte en relief du château de chevalier et de princesse.

Durée : en continu.

Séquences d’environ 45 min.

Pas de supplément au droit d'entrée : 4.50€/7€/20€.

Des 26 au 29 avril, de 13h à 18h.