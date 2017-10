Mark Zuckerberg vient de dévoiler un nouveau casque de réalité virtuelle «Oculus Go ». Ces casques sans fil seront vendus (199 dollars) et disponibles en début d’année prochaine. Grâce à ce nouveau casque, l’utilisateur peut se déplacer dans le monde réel sans être relié à un ordinateur.

It’s awesome for watching movies or concerts, playing games, or just hanging out with your friends in VR. #OculusGo #VR #OC4 #Oculus pic.twitter.com/Hnm3qR4aCz

