Fast and Furious 9 : Dwayne Johnson sur le départ ?

C’est tendu entre Dwayne Johnson « The Rock » et Vin Diesel. Les tensions avait révélées en 2016 ! Dwayne Johnson confirme que dans l’épisode 8 de Fast and Furious, les deux acteurs n’ont joué aucune scène tous les deux. « Oui c’est vrai, on n’a tourné aucune scène ensemble. Vin et moi avons eu plusieurs discussions, en particulier une en face à face. Et je me suis aperçu que nous avions des différences fondamentales de philosophie sur notre approche de la conception d’un film et de la collaboration. Ça m’a pris du temps mais je suis content que les choses soient claires. Qu’on travaille à nouveau ensemble ou pas », a-t-il expliqué.

Il est possible que Dwayne ne fasse plus partie de l’aventure, sachant que Vin Diesel est la star de la saga ! The Rock semble d’ailleurs s’être résolu à l’idée qu’il ne fera pas partie du casting de Fast and Furious 9, dont la sortie est prévue en avril 2020.