Fergie et Josh Duhamel se sont séparés après huit ans de mariage…« Avec un amour absolu et du respect, nous avons décidé de nous séparer en tant que couple un peu plus tôt dans l’année ».

Fergie et Josh ont annoncé pourquoi ils avaient attendu avant de rendre publique leur séparation : « Pour permettre à notre famille de s’ajuster, nous voulions garder le secret avant de partager la nouvelle avec le public. Nous sommes et serons toujours unis pour nous soutenir l’un et l’autre ainsi que notre famille ».