Créé en 2006, le Fest’Impro va fêter sa seizième édition du 3 au 6 février 2022. Organisé par l’ATHILA en partenariat avec la Ville de Saint-Louis, ce festival de théâtre d’improvisation est un rendez-vous incontournable dans le monde de l’impro.

Chaque année, le festival invite des ligues et des compagnies professionnelles de théâtre d’improvisation et propose des matchs et des spectacles pendant 4 jours. Cette nouvelle édition, sur-titré « Retour vers le FEST’IMPRO » s’inscrit dans une volonté de retrouvailles. D’une part avec son public (qui n’a pas pu profiter de l’édition 2021, annulée du fait de la crise sanitaire) et d’autre part avec deux équipes qui ont marqué l’Histoire du festival d’impro de Saint-Louis. Ces deux ligues sont, SAINT-ETIENNE avec la LISA et LILLE avec la LILA, accompagnées de SAINT-LOUIS avec l’ATHILA. Toutes ces équipes proposeront des matchs d’impro spectaculaires mais aussi quelques concepts bien à eux.

Depuis 2019, le festival compte un jour supplémentaire et dès le jeudi soir, vous pourrez profiter d’un premier match d’impro comptant pour le CARTON (championnat de théâtre d’Impro du Haut-Rhin) opposant les deux équipes de Saint-Louis avec LES INFILTRÉS (fraichement intégré à ce tournoi) et L’ATHILA.

Depuis 2014, le festival accueille un spectacle destiné au jeune public. Pour la première fois, c’est l’Athila elle-même qui va proposer cette création en exclusivité au Fest’Impro 2022. Ce spectacle intitulé PR. STROGONOFF a été créé de façon collective par la troupe de l’Athila lors de la crise sanitaire. Le professeur Strogonoff et sa brillante équipe d’assistants ont créé LA machine. Une machine révolutionnaire : une machine à voyager dans le temps ! Malheureusement, le jour de sa présentation aux centaines de journalistes en herbe venus assister à la conférence de presse, la machine s’emballe et envoie un membre de l’équipe au beau milieu de l’espace temporel ! Une vraie catastrophe ! L’équipe restante et les journalistes arriveront-ils à les ramener à bon port ? Ce spectacle sera également proposé en séance scolaire le jeudi après-midi et le vendredi pour les enfants des écoles primaires de Saint-Louis.

La manifestation se déroulera au FORUM JEAN-MARIE ZOELLÉ de Saint-Louis.

Le Fest’Impro 2022 de Saint-Louis c’est donc des matchs, des concepts, des spectacles, des shows d’impro, un spectacle d’impro jeune, des séances scolaires, des ligues venus de partout, des équipes gonflées à bloc, une vingtaine d’improvisateurs venus de toute la France, une centaine d’impros délirantes, une cinquantaine de bénévoles, des arbitres, de la musique, tout ça dans une ambiance de folie !!!

Alors ne manquez surtout pas ce rendez-vous incontournable de l’impro dans le Grand Est !!!

Billets disponibles sur www.helloasso.com