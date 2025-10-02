Fête d'Automne
Fête d’Automne sera au rendez-vous le dimanche 19 octobre de 10h à 18h. Le Parc fermera ses portes le dimanche 2 novembre …il est encore temps pour vous de venir découvrir les jardins en participant à La « Fête d’Automne ». Nous vous donnons rendez-vous dans nos jardins parés de leurs couleurs automnales où courges et citrouilles se sont invitées pour l’occasion ! Petits et grands, venez parcourir les Jardins du Chat Botté et participez aux animations et ateliers spécialement conçus pour cet événement ! Au programme : - Tombola : 3 pesées du maraîcher, estimez le poids de la panier pour 2€; à c’est pas une brouette c’est un panier - Atelier de maquillage aux couleurs d’automne de 13H30 à 17H00 ; - Gravure sur courges pour petits et grands (il est conseillé d’apporter sa courge évidée, ou possibilité d’en acheter une sur place suivant le stock disponible) de 13H30 à 17H00 ; - Ateliers de création automnale autour du livre avec Virginie Kubler-Sutter de 14H30 à 15H30 et de 16H00 à 17H00 ; - Histoire sur les jardins contée par Jean Granello à 11H00 et à 15H00 ; - Démonstration de presse à jus de fruits avec Étienne Grunenwald à 11H00 et à 15H00 ; - Animation musicale avec le groupe Thalia de 14H30 à 17H00 (musique du monde irlandaise et variété française). -Marché aux légumes des Jardins de 11h à 17h Vous pourrez vous restaurer au « Resto du Potager » ouvert à partir de 10H00 : un bar à soupe, des tartes flambées, des crêpes et d’autres petites douceurs vous y attendent ! Nous avons hâte de vous accueillir au cœur de nos jardins pour ce moment convivial, festif et gourmand. Bonus : Entrée gratuite pour les enfants déguisés sur le thème de l’automne !
Lieu
68470 Husseren-Wesserling
Date
du 19 octobre 2025 à 11h00
au 19 octobre 2025 à 17h30