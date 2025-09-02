FÊTE NATIONALE DU SPORT
Le 14 septembre 2024, en marge de la célébration des athlètes sur les Champs-Élysées, le Président de la République a annoncé la création d’une Fête nationale du sport. Dans la continuité de l’héritage des Jeux et de la Grande Cause Nationale 2024, ce rendez-vous annuel poursuit une double ambition : promouvoir la force sociétale du sport et inciter les Français à pratiquer davantage. Temps fort de la rentrée, la Fête du Sport sera également le point d’orgue d’un été festif dédié aux célébrations du 1er anniversaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour faire vivre l’héritage des Jeux au plus près des territoires, la Fête du Sport s’appuie sur une stratégie de labellisation nationale, en partenariat avec l’opération « Sentez-Vous Sport » portée par le CNOSF. La Fête du Sport sera un lieu festif et convivial, ouvert à tous les publics pour la pratique et l’initiation au sport, dédié au sport bien-être et mettant en avant ceux qui font le sport, athlètes, para-athlètes, bénévoles, officiels…. Dans ce cadre, les associations de Fortschwihr vous invitent à la salle des fêtes, de 10 h à 16 h pour vous présenter et vous faire découvrir leurs activités sportives, mais également culturelles. Cette journée sera ouverte à toutes et à tous : Aux enfants, aux familles, aux seniors pour une pratique intergénérationnelle À toutes les classes sociales, pour une mixité citoyenne Aux personnes atteintes d’un handicap, pour une inclusion parfaite Des sportives et des sportifs locaux seront invité·e·s afin de partager leur enthousiasme pour le sport dans son ensemble, avec un accent particulier sur le sport d'élite. Le public aura aussi accès à une zone dédiée à l'évaluation de sa condition physique, grâce à des petits tests ludiques. Une « carte du participation » permettra à chacune et à chacun, à condition d’avoir réalisé au minimum trois sports, de repartir avec un cadeau souvenir. Alors venez nombreux en famille ou entre ami·e·s !
Lieu
68320 FORTSCHWIHR
Date
du 14 septembre 2025 à 10h00
au 14 septembre 2025 à 16h00