Florian Delavega, en tournée avec sa chérie et son bébé

Florian Delavega est papa d’un petit garçon avec sa compagne Natalia. Actuellement, sa chérie donne plusieurs concerts et vu que Florian a beaucoup de temps libre, il l’accompagne sur la route avec leur bébé. Malheureusement, les parents et le bébé subissent les grèves comme l’a annoncé Natalia Doco. “Bon : Grève SNCF. Pas de train. Notre camion s’est cassé 15 min après la sortie. Le beau-père @patoudu33 nous a prêté la voiture. On se démoralise pas. On continue à chanter parce que on se dit que on est quand même ensemble et que ce soir sera une soirée de rêve. Et puis bébé danse et nous on oublie tout”, Tout le monde est bien arrivée à destination et le concert a pu avoir lieu.