Sous la direction du Responsable de Formation, le formateur inscrit son activité dans le cadre général de la réadaptation. Il travaille en collaboration au sein d'une équipe de 15 personnes.

Il anime des actions de formation dans des situations pédagogiques diversifiées et il gère aussi bien la relation individuelle que la dynamique de groupe.

Il sera amené à travailler en coopération avec l'ensemble des formateurs du service Orientation et Formation professionnelle.

Vos missions :

Vous animez des séances de formation sur différents ateliers (savoirs de base en français et communication orale) et vous accompagnez les parcours de formation en coopération avec une équipe pluridisciplinaire.

Vous adaptez les méthodes pédagogiques aux besoins des stagiaires.

Vous participez à l'élaboration des méthodes et outils pédagogiques en coopération avec l'équipe pédagogique dans le cadre du projet du Centre de Ressources.

Vous participez à l'élaboration d'une nouvelle formation en lien avec les savoirs de bases.

Vous pouvez être amené à vous déplacer pour des interventions aux APP dans le domaine des savoirs de base en français. L'Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP) propose un dispositif de formation pour tout public adulte dont l'objectif est l'accès aux savoirs de bases et au socle de connaissances et de compétences professionnelles.

Compétences recherchées :

- Connaissance des logiciels bureautiques (Word, Excel, PPt)

- Connaissances en pédagogie d'adultes,

- Connaissance des acteurs du champ de l'orientation, de la formation et de l'insertion,

- Capacité à animer des actions de formation dans des situations diversifiées

- Capacité à gérer la relation individuelle et la dynamique de groupe

- Capacité à travailler en coopération au sein d'équipes pluri-disciplinaires

- Connaissances en communication

Niveau d'études et expérience professionnelle : Formation niveau Bac+ 3 et connaissances en pédagogie. Expérience professionnelle dans la formation d'adultes ou dans le champ de l'insertion sociale et professionnelle.

