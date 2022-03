Vingt entreprises du territoire seront présentes pour rencontrer des demandeurs d’emploi. Toutes ont des offres d’emploi en cours : dans le BTP, l’industrie, le commerce, la restauration, le transport, etc. De nombreux postes sont accessibles sans expérience ou qualification.

Six organismes de formation seront également sur place pour rencontrer les personnes qui souhaitent se former : AFPA, GRETA, Centre de formation des professionnel agricole, etc.