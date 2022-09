Soucieux du détail, vous avez une connaissance globale de l'usinage et vous souhaitez intégrer une entreprise dominante sur le marché européen : soyez attentif, l'emploi décrit ci-dessous est fait pour vous !



Nous recherchons pour l'un de nos clients, société spécialisée dans la fabrication de matériel électrique : un fraiseur-tourneur H/F.

Principales tâches :

· régler et conduire les machines conventionnelles ;

· programmer et conduire les machines à commande numérique ;

· contrôler les pièces réalisées (dimension, état de surface, conformité par rapport au plan…) :

· ébavurer les pièces usinées, procéder à la finition et aux retouches ;

· effectuer les opérations de maintenance de premier niveau sur les machines.

Avantage : notre client offre des missions variées et une alternance de semaines travaillées de 4 et de 4.5 jours ; idéal pour allier la vie professionnelle et personnelle !