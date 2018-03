French Montana : 300 000 personnes soignées grâce à la star

Un hôpital a pu se développer en Ouganda grâce French Montana, qui a fait il y a un an, un don de 100 000 dollars à la fondation Mama Hope, avec le soutien des rappeurs The Weeknd et Puff Daddy. French Montana avait décidé de s’investir après un voyage dans le pays africain qui lui avait permis de mesurer les besoins criants en matière de santé, surtout envers les femmes enceintes et les mères. Désormais opérationnel, le Suubi Health Center est prêt à répondre aux besoins de 300 000 personnes.