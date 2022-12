Nous recrutons pour l'un de nos clients situé à proximité de Guebwiller, un Frigoriste H/F pour compléter ses équipes en CDI.

Sous la responsabilité directe du responsable d’entreprise, vous assurez de manière autonome l’entretien, la maintenance et le dépannage d’installations thermiques et frigorifiques, essentiellement dans les domaines agro-alimentaires, viticoles et un peu tertiaire sur toute l’Alsace.

Vos missions sont les suivantes :

Anticiper et programmer des maintenances préventives

Identifier les causes et conséquences d'un dysfonctionnement ou d'une panne sur une installation et préconiser les solutions,

Exécuter des maintenances curatives

Réaliser des opérations de dépannage

Compte rendu des interventions réalisées. Préparation des devis SAV

Gestion du planning des interventions

Gestion autonome de la prise de rendez-vous chez les clients et organisation des tournées

Mettre en service les nouveaux équipements

Dimensionner et concevoir des nouvelles installations

Etablir des dossiers techniques avec schémas électriques

Le poste est à pourvoir directement en CDI en horaires de journée. Le salaire est à négocier en fonction du profil.