Sans forcément de bagage commercial, sans forcément de diplôme, vous souhaitez faire carrière dans la Grande Distribution ?

N'hésitez plus, rejoignez nos équipes sympas et dynamiques !

D'abord en tant qu'Employé Commercial, progressivement vous prendrez en charge la responsabilité et la gestion totale d'un rayon.

Vous participez à l'organisation du rayon en matière d'implantation, de planification du travail, de suivi des commandes et des opérations commerciales. Vous assurez en permanence la gestion des stocks.

Vous définissez la gamme de produits à travailler en fonction de la saisonnalité et gérez les approvisionnements. Vous définissez les mises en avant à effectuer sur le rayon et participez à la mise en rayon des produits ainsi qu'au réapprovisionnement tout au long de la journée.

Vous veillez à la qualité des produits et du service rendu à notre clientèle en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, dans le respect des normes et de la réglementation en vigueur.

Vous êtes garant d'une bonne ambiance de travail et du respect des règles sociales, notamment en matière de sécurité.

Vous traitez les litiges sur les quantités, la qualité, les délais de livraison ainsi que les réclamations clients.



PROFIL RECHERCHÉ

Au travers de ses recrutements, E.Leclerc de Wintzenheim-Logelbach cultive une politique en faveur de la diversité, de l'égalité professionnelle et de l'emploi des travailleurs handicapés

