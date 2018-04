Le spectacle American dream de Gad Elmaleh est actuellement diffusé sur Netflix. L’actrice Gwyneth Paltrow est tombée dessus et a fait savoir qu’elle l’avait beaucoup aimé. Dans sa story Instagram, elle a écrit : « En plein décalage horaire et au paradis en regardant Gad Elmaleh ». Gad a remercié Gwyneth sur Twitter : « Merci beaucoup Gwyneth pour tes mots gentils et ton soutien ».

Thank you so much @GwynethPaltrow for your kind words and support #americandream @netflix pic.twitter.com/NtAbvaurie

— GAD (@gadelmaleh) 30 mars 2018