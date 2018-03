Gad Elmaleh chante en yaourt à la télé américaine

En pleine promo d’American dream, son stand up en anglais bientôt disponible sur Netflix, Gad Elmaleh était de passage dans l’émission de Conan O’Brien sur TBS. Interrogé sur ses rêves de jeunesse, Gad a révélé qu’il souhaitait être chanteur “Je chantais dans un piano bar et un soir le patron vient me voir en me disant que son meilleur client veut que je chante quelque chose en anglais. Seulement moi, je ne parlais pas un seul mot d’anglais! “, raconte-t-il. La star a expliqué qu’il s’était mis a improviser une sorte de yaourt qui a fait illusion. Conan O’Brien lui demandé de rejouer la scène.

Regardez :