Gad Elmaleh réalise son rêve

La plateforme Netflix, va produire une série avec Gad Elmaleh, une autobiographie baptisée “Huge in France”. Gad co-écrira, produira et jouera dans sa série. La trame s’inspirera de la vie de Gad : “Gad est une star… En France. Arrivé à un carrefour important de sa vie, il laisse tout derrière lui et s’installe à Los Angeles dans le but de se rapprocher de son fils de seize ans, mannequin, pas franchement fan de comédie, et dont il est séparé depuis longtemps. Le plus dur, c’est qu’il va falloir tout recommencer à zéro. À tous les niveaux”.