Gala ASPA Patinage Artistique Mulhouse - Un monde féérique
✨⛸️ Le grand gala de fin d’année approche… ⛸️✨ Plongez dans “Un monde féérique”, un spectacle magique où rêves et émotions se rencontrent sur la glace… 💫 Nos patineurs vous transporteront dans un univers enchanteur, rempli de grâce, de lumière et de poésie. 🌟 Plus de 300 patineurs évolueront sur la glace de l’Illberg pour vous offrir un moment spectaculaire et inoubliable ! Avec la participation exceptionnelle du couple Aurélie Faula et Théo Belle! 📅 Vendredi 1er et Samedi 2 mai 2026 🕗 À 20h 🎟️ Venez nombreux partager cette parenthèse enchantée avec nous ! ✨ Un rendez-vous à ne surtout pas manquer… ✨
Lieu
68200 Mulhouse
Date
du 1er mai 2026 à 20h00
au 2 mai 2026 à 22h30