Gala du groupe folklorique polonais Tatry d’Ensisheim
Laissez-vous dépayser par les chants, danses et musiques traditionnels de l’ensemble qui vous propose une plongée originale dans l’univers de la culture populaire polonaise. Venez partager l’énergie de la troupe et découvrir un répertoire authentique, varié et dynamique dans des costumes hauts en couleurs. Buvette et petite restauration traditionnelle polonaise sur place. Entrée adulte: 10€ - de 16 ans: 8€ Vous pouvez réserver en ligne avec https://www.billetweb.fr/gala-tatry-2025 ou en appelant le 06.89.67.44.10
Lieu
68190 Ungersheim
Date
du 25 octobre 2025 à 20h00
au 25 octobre 2025 à 23h00