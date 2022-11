Mission d'intérim en temps plein pouvant être reconduite sur du long terme. Rémunération selon profil. Démarrage dès que possible.

Observer et alerter sur les désordres susceptibles de nuire à la tranquillité des locataires

Accueillir, renseigner et orienter les locataires vers les services internes

Assurer les médiations et la relation avec les locataires

Recenser et signaler les besoins d’intervention technique et les anomalies (dégradation, vandalisme, squat…)

Veiller à l’entretien et assurer la maintenance des parties communes

Veiller à la propreté et à la sécurité des abords des immeubles

Vos missions consisteront à assurer les travaux d’hygiène et de propreté :

Profil recherché

Titulaire d'un CAP type Gardien d’Immeubles ou maintenance ou équivalence acquise par expérience, vous êtes consciencieux, ponctuel, à l’écoute et professionnel.

Bricoleur, vous savez effectuer de petites réparations courantes. Vous êtes également reconnu pour votre diplomatie et votre aisance relationnel. Vous savez comprendre les besoins et les attentes des locataires et savoir leur apporter une réponse

Être en possession d'une habilitation électrique est un réel plus.

