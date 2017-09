George et Amal Clooney ont créé en 2016, la Fondation Clooney pour la Justice qui soutient tous les opprimés et les victimes, comme les réfugiés des zones en guerre, oubliés et martyrisés par leurs régimes.

Début août, l’organisation a financé l’éducation de 3000 enfants syriens réfugiés au Liban. George et Amal viennent également d’accueillir chez eux, un réfugié Yazidi d’Irak. « Il était dans un bus en direction de Mossoul, et l’Etat Islamique a tiré sur les deux chauffeurs du bus en disant : ”Quiconque veut aller à l’université sera tué”, a raconté George Clooney au Hollywood Reporter. Il a survécu et est venu aux Etats-Unis…”Ecoute, on est derrière toi. Tu veux faires des études ? Tu veux avancer dans la vie ? C’est quelque chose que l’on peut t’aider à faire.” ». Aujourd’hui, le jeune homme vit dans une propriété du couple dans le Kentucky et suit un cursus à l’Université de Chicago.