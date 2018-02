George et Amal Clooney, vont financer une marche contre les armes

George et Amal Clooney s’engagent dans la lutte contre les armes à feu aux États-Unis, quelques jours après la fusillade dans un lycée de Floride où un ancien élève a ouvert le feu, faisant 17 morts. Le couple de stars a décidé de verser 500 000 dollars pour organiser une manifestation, baptisée “Marche pour nos vies”. Cette manifestation aura lieu le 24 mars à Washington et entend ouvrir le débat sur les armes à feu et réclamer un contrôle accru de ces machines à tuer, quasi en libre-service aux États-Unis.