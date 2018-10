George Clooney : découvrez la parodie de Games Of Thrones pour Nespresso

Pour la nouvelle campagne, George Clooney partage la vedette avec Natalie Dormer, connue pour son rôle dans “Game of Thrones”. Le spot TV révélé dans la nuit de mardi à mercredi 17 octobre fait en effet référence à la série à succès avec les deux acteurs qui s’amusent à la parodier. George Clooney a déclaré être “très heureux” d’avoir pu réaliser un de ses rêves en se glissant dans la peau d’un chevalier.

