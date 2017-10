George Clooney n’aime pas changer les couches

Interviewé par E! News, George Clooney avoue avoir du mal a changer les couches. « Il y a trois jours, mes enfants ont commencé à manger ce que nous pourrions qualifier de nourriture solide. Et laissez-moi vous dire le problème avec la nourriture solide… » Il ajoute : « Quand ça rentre, c’est une carotte, mais quand ça sort ce n’est plus une carotte, c’est épouvantable, comme si ça avait explosé. C’est choquant, je savais que ce serait horrible, mais là, oh mon Dieu… Je pense que ça ne reviendra jamais comme avant, je pense que ça va être comme ça pour toujours maintenant, et c’est terrifiant. »