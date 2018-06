La plateforme de vidéos YouTube Premium a commandé une comédie à l’humour très noir, co-produite par George Clooney et Kirsten Dunst, qui en sera également l’interprète principale. La série, intitulée “On Becoming a God in Central Florida” et dont la diffusion est prévue pour l’an prochain, parlera du culte américain de l’entrepreneuriat et de la poursuite du rêve américain par une jeune femme. L’intrigue sera située dans les années 90.