George Clooney est heureux en couple et en tant que papa, mais avoir des jumeaux n’est pas de tout repos !”…Je pleure beaucoup plus qu’eux, 4 fois par jour et ce à cause de la fatigue”….Selon le magazine Closer, George Clooney serait en plein baby-blues ! Son ami Bono, le chanteur du groupe U2, auraient décidé de lui changer les idées. George aurait fini au restaurant avec ses amis et aurait passé une soirée bien arrosée. George Clooney serait de nouveau en forme.