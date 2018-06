George Clooney et son épouse Amal, sont fermement opposés à la politique d’imigration de Donald Trump. Eux aussi sont touchés par les images diffusées à la télé, montrant des milliers d’enfants séparés de leurs parents. Le couple, via sa fondation, a remis un chèque de 100.000 dollars à l’association Young Center for Immigrant Children’s Rights, qui défend les droits des enfants migrants.