Le couple a démenti les rumeurs de séparation. Il y aurait tout de même des tensions entre Gerard Piqué et Shakira. D’après Voici, la jalousie du footballeur serait la cause des disputes. “Il est possessif. Il ne me laisse plus faire des vidéos avec d’autres hommes. Je ne peux plus faire le même genre de clips sexy comme dans le passé”, confiait Shakira à l’époque à Billboard.