Nous recherchons pour notre siège, à Mulhouse : Un(e) Gestionnaire Exploitation Sous-traitance.

Les missions sont les suivantes :

Missionner et assurer le suivi de la réalisation des missions confiées aux sous-traitants dans le cadre de prestations de maintenance, d'installation ou de projets confiés à EIS :

- Réceptionner, vérifier et faire corriger les demandes de prestation (GMIs),

- Confier les missions aux bons sous-traitants

- Transmettre aux sous-traitants tous les éléments nécessaires à la bonne réalisation de la prestation,

- Suivre la réalisation des prestations (Délais, Qualité, Conformité, ) et relancer le prestataire le cas échéant

Assurer un rôle de support d'exploitation de premier niveau pour les sous-traitants :

- Enregistrer les demandes de modification de missions

- Réaliser les tâches d'exploitation confiées

Assurer le suivi de l'activité sur l'ensemble du périmètre Sous-traitant (France et Etranger) :

- Veiller au respect des délais d'intervention et de résolution

- Prendre en charge les alertes : alerter les interlocuteurs impactés, et assurer le suivi des actions jusqu'à clôture de l'alerte

Participer aux réunions périodiques opérationnelles avec les sous-traitants



Connaissances et compétences :

Issu(e) de formation BAC à BAC +2 dans le domaine de la gestion, vous disposez d'une bonne maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Outlook ) et de solides compétences en langues : anglais (B1/B2) requis, allemand et/ou espagnol souhaité.

Savoir-être - savoir-faire

Vous êtes une personne discrète, rigoureuse et organisée, vous êtes à l'aise dans la relation client/fournisseur. Doté(e) d'un bon esprit d'équipe, vous avez développé des capacités d'écoute et de communication, et possédez de bonnes qualités relationnelles.

EIS étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

