Vous avez pour missions :

- La gestion de la documentation entrante et sortante (centralisation, automatisation et optimisation du traitement),

- La gestion des règlements clients complexes (investigation, justification et comptabilisation),

- La déclaration et la gestion des retours liés aux litiges prix et quantités (analyse, contrôle, codification et recouvrement),

- La gestion des comptes clients (résolution des litiges financiers, relevés de compte, demande de remboursement, lettrages, duplicatas de factures, relances téléphoniques etc...).

Mission du 14/06/21 au 28/02/22.

Temps plein, rémunération à négocier selon profil.

Profil recherché

De formation supérieure en Secrétariat / Comptabilité, vous avez au minimum 2 ans d'expérience sur un poste similaire.

A l'aise avec les outils informatiques, vous possédez un niveau courant d'anglais (min B2).

Proactif, polyvalent et rigoureux, vous savez travaillez en équipe et de façon transverse.

Postuler