ous êtes à la recherche d'un nouveau poste dans une entreprise dynamique et en plein développement, ce poste est pour vous!

Nous recherchons pour notre client, entreprise industrielle multi-sites basée à Saint-Louis (68): un gestionnaire paie et RH H/F.

En polyvalence, vous établissez la paie de 600 salariés de tous statuts, de leur arrivée jusqu’à leur départ, de la saisie des éléments variables de temps jusqu’au solde de tous comptes et charges sociales.

Vous travaillerez sur des dossiers variés et irez plus loin dans votre autonomie et maîtrise de la paie par une formation au paramétrage du logiciel.

Vous participez à la gestion administrative du personnel, au traitement des dossiers de maladie et prévoyance, à l’établissement des contrats de travail et au suivi des visites médicales.



Vous êtes sollicité pour divers projets ponctuels et en relation avec les responsables hiérarchiques et salariés vous répondez aux diverses demandes.



Votre capacité d’analyse, de rigueur et votre persévérance seront indispensables à l’établissement des paies et au traitement des dossiers confiés. Vous êtes organisée, volontaire, autonome et avez le sens du travail en équipe.