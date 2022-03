Gestionnaire en Assurance IARD DAB - Rc H/F

Vos missions :

- Mettre en place les affaires nouvelles, rédiger les contrats et avenants.

- Paramétrer les informations dans notre outil de gestion, émettre les pièces contractuelles, calculer les primes et vérifier les quittances.

- Appliquer les délégations de gestion.

- Suivre les dossiers avec les services gestion des compagnies.

- Répondre aux demandes spécifiques des clients.

- Réaliser les reportings et tableaux pour les clients et assureurs.

Ce poste, qui nécessite de bonnes qualités relationnelles, vous permettra d'être en interface avec de nombreux interlocuteurs internes et externes : consultants IARD, service comptable, compagnies d'assurance et clients.

PROFIL : Pour ce poste, vous disposez d'une formation supérieure et d'une première expérience réussie dans la gestion de contrats d'assurance entreprises IARD (DAB / RC) au sein d'un cabinet de courtage ou d'une compagnie d'assurance.

Orienté service client, vous êtes rigoureux, dôté d'une bonne technicité et savez travailler en équipe. D'un témpéramment curieux et ouvert, vous avez une appétence pour les chiffres et êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles. Au quotidien, vous vous appuyez sur votre esprit d'analyse pour gérer des dossiers variés.

Organisé et réactif, vous savez définir vos priorités et êtes à l'aise pour intervenir sur des périmètres variés et des situations de gestion de flux.

Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel.

Poste en CDD de 18 mois à pourvoir dès que possible à Mulhouse.

