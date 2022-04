POSTE : Manager Pôle Santé H/F

DESCRIPTION : Nous recherchons pour notre client, assurance dans le Haut-Rhin, un Manager de pôle technique rattaché à la Direction et au Codir pour un poste à pourvoir en CDI.

Au sein d'une structure à taille humaine, vous êtes rattaché à la Direction technique composée d'équipes de production, gestion et prestations et d'équipes spécialisées. Les salariés gèrent ainsi les contrats, les nouvelles adhésions, la création de fiche adhérent, les garanties... D'autres génèrent les devis et appels de remboursements. Les cadres IT en lien avec des sociétés externes, travaillent sur le réseau infra et sur l'outil support (développement, formation & dépannage). Les fonctions liées au poste sont hybrides et polyvalentes de par la taille de la structure.

Pour placer le contexte, le premier axe de vos missions est la prise en charge du management des pôles : répartition de l'activité des collaborateurs, gestion des demandes de congés, assistance sur les textes réglementaires et adaptation des procédures. Vous construisez une proximité avec vos équipes, pour les accompagner sur des sujets opérationnels. Vous prenez également de la hauteur afin de participer à la mise en oeuvre de projets et gérer l'organisation des services pour apporter du cadre.

En parallèle, votre rôle au niveau IT est de participer au pilotage et à l'évolution du système d'information, ainsi que les supports digitaux, à savoir page internet et applications mobiles. Vous comprenez les thématiques terrain et effectuez les revues de l'infrastructure avec les prestataires. Vous traduisez les attentes du terrain, choisissez les fournisseurs et rédigez le cahier des charges. Enfin, vous collaborez en transverse avec la Direction et l'équipe IT et pilotez le changement au sein des équipes métier.

PROFIL : Vous avez une expérience de 6 ans au moins sur des fonctions de Manager de pôle Production, ou Manager de pôle Prestation santé d'au moins 30 personnes. Vous maîtrisez les conventions et la réglementation liées à l'assurance. Au niveau du diplôme, vous avez un Bac +3 minimum en assurances ou management. Vous avez pu au court de votre carrière participer à un changement de SI et gérer la conduite du changement qui en découle. Vous êtes une personne de terrain, avec une appétence pour la gestion d'équipe. Vous avez idéalement déjà exercé sur le logiciel AS400 ce qui vous permettra de vous familiariser rapidement avec l'environnement de travail.

