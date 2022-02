Vos missions seront les suivantes : - Saisie des Packing Slip dans le logiciel de gestion des expéditions - Etablissement des documents de transport (packing list, douane, CMR) - Accueil et remise des documents d'expéditions aux conducteurs - Envoi des documents de transports aux différents affiliés / clients - Envoi des documents de transports aux transporteurs - Relation quotidienne et permanente avec les gestionnaires expéditions (SLE), les caristes (SLI) et les emballeurs (Sous-traitants) - Respect des impératifs et des clôtures Pré-requis du poste - Vous maîtrisez l'univers de l'industrie et du transport - Vous savez gérer les priorités - Vous faites preuve de méthode et de rigueur - Vous faites preuve d'un bon relationnel et d'une facilité de communication - Vous maîtrisez l'utilisation de différents logiciels : Transports, ERP, douane et le pack Office - Vous êtes autonome et aimez travailler en équipe - Des connaissances en allemand ou en anglais sont nécessaire afin de communiquer avec un transporteur ou un client.

