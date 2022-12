Nous recherchons pour notre client un GESTIONNAIRE INFORMATIQUE ET APPLICATIFS METIERS (H/F)



Sur le secteur de Mulhouse, vous assurez le bon fonctionnement et de l’évolution des outils logiciels en lien avec les besoins des utilisateurs, facilitez au quotidien le travail des utilisateurs en mettant à leur disposition les outils et informations nécessaires en temps réel.

Vos missions seront, entre autres, de:

- Rechercher et mettre en place des solutions informatiques (matériel et logiciel)

- Déployer et suivre le parc informatique (terminaux informatiques fixes et mobiles, imprimantes, smartphones, téléphones fixes, switch, serveurs) et administrer le réseau.

- Appliquer la politique de sécurité numérique et mettre en place le système de maintenance préventive, en interne ou via des prestataires,

- Répondre aux sollicitations et apporter une assistance aux utilisateurs sur l’ensemble des modules de l'ERP

- Identifier les besoins fonctionnels des utilisateurs ainsi que les problèmes en tout genre lié à l’ERP ou applicatifs métiers et apporter une solution

- Piloter le prestataire afin d'assurer le déploiement et la maintenance des fonctionnalités liées à l'ERP, le paramétrage des fonctionnalités et l'intégration des données

- Accompagner les métiers en définissant les actions de communication adaptées, rédiger des procédures simples adaptées aux usagers, animer des formations en interne

Poste en intérim de 6 mois. Rémunération selon profil.