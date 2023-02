Nous recherchons pour notre client, entreprise commerciale basée sur le secteur de Mulhouse, un Gestionnaire Paie et Administration du Personnel (H/F).



Rattaché à la Responsable de service et au sein d'une équipe de 3 autres personnes, vous avez pour missions :



- La collecte et le traitement des éléments variables de paie (CP, IJSS, absences, TR...),

- L'établissement et le contrôle des bulletins de salaire (environ 500 paies),

- La gestion administrative du personnel de l'entrée à la sortie (DUE, contrat, mutuelle, solde de tout compte...),

- La gestion des absences (maladie, maternité, accident de travail...),

- La gestion des visites médicales,

- La gestion des demandes des collaborateurs et managers, concernant toutes les questions relatives à la paie et l'administration du personnel.



CDI à pourvoir dès que possible.

Temps plein, du lundi au vendredi.

Statut agent de maitrise, rémunération à négocier selon profil + 13ème mois et Tickets Restaurants.