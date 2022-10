Nous recherchons pour notre client basé sur Pulversheim, un Gestionnaire Paie (H/F).



Vous avez pour missions :



- La gestion des dossiers du personnel de leur entrée à leur sortie,

- La collecte et la saisie des éléments variables,

- Le calcul et le contrôle des bulletins de salaires,

- La gestion des déclarations sociales,

- La participation aux projets RH,

- Diverses missions selon les besoins du responsable.



CDI à pourvoir dès que possible.

35h du lundi au vendredi.

Rémunération à négocier selon profil + 13ème mois et indemnités de déplacement.