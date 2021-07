Rattaché(e) à la direction administrative de l'entreprise, vous prenez en charge l'ensemble des tâches inhérentes à la gestion administrative du personnel et assurez l'administration des ventes.

En qualité de gestionnaire RH, vous avez la responsabilité d'un périmètre propre de plus de 50 salariés et intervenez sur tous les aspects liés à la gestion administrative de leur dossier et ce, tout au long de leur vie dans l'entreprise.

A ce titre, vous gérez notamment les mouvements de personnel (gestion administrative des embauches, mutations, départs, promotions...), élaborez les documents contractuels, traitez les demandes de formation, préparez les éléments variables de paie et assurez le lien avec le service paie.

Fonction support, en contact avec l'ensemble de la sphère managériale, vous jouez un véritable rôle de conseil et pouvez être amené(e) à travailler sur différents projets RH et HSE.

Garant(e) du bon fonctionnement de l'administration des ventes, vous réalisez le suivi des commandes, élaborez la facturation, assurez le recouvrement ainsi que le traitement des litiges.

Enfin, vous gérez la relation avec les fournisseurs et procédez aux paiements.

